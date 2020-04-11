Bülent Yıldırım'dan Galatasaray-Beşiktaş maçına dair itiraf geldi!

11 Nisan 2020 Cumartesi 21:01 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 21:01

Süper Lig'de 2017-18 sezonunun ikinci yarısında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmiş ve şampiyonluk yolunda dev bir adım atmıştı.

Karşılaşmayı yöneten Bülent Yıldırım, Galatasaray'ın attığı ilk gol öncesi verdiği taç kararıyla tartışma yaratmıştı. Siyah-beyazlı futbolcuların yoğun itirazına rağmen kararından dönmeyen Yıldırım, Beşiktaş camiasının büyük tepkisini çekmişti. O sezonun ardından MHK tarafından hakemlik kariyerine son verilen Yıldırım, tartışmalı derbiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan bir programda Hüseyin Özkök ve Kenan Başaran'ın sorularını yanıtlayan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"TOPUN CANER'DEN ÇIKTIĞINA ÇOK EMİNDİM"

Taç pozisyonunda ben topun kırıldığını gördüm. Çapraz bir şekilde bacaklarını açıp topa müdahale etmeye çalışıyordu Caner Erkin. Topun oradan kırıldığını gördüm. Çünkü topun pasa verildiği yere doğru hem havada hem yerden bir ivmelenme oldu. Dolayısıyla bir tarafa (Galatasaray) taç verdim. O kadar emindim ki ben şaşırdım, o kadar itiraza. Ev sahibi baskıyla başlamış, çıkamıyorsunuz, 3-4 pas yapamıyorsunuz. Yani ev sahibinin iyi, misafirin kötü başladığı bir maç. O taç tartışmasından ötürü birkaçı herhalde algılarını kaybettiler, hızlı bir atak iki pas, tık tık gol! Herkes üzerimde!

"KARIUS 'NİYE KONTROL ETMİYORSUN?' DEDİ"

O fotoğraf esnasında oyuncu grubunun bana yapmaya çalıştığı baskı 'Hocam lütfen şunu kontrol eder misin?' Bir tek Loris Karius geldi bana dedi ki İngilizce 'Ya merak ediyorum, niye kontrol etmiyorsun? 'Bunların canlı şahidi de var. Çünkü hem maç ekibi dinliyor hem VAR hakemleri dinliyor, bütün kayıtlar ortada.'

"VAR PROTOKOLÜNE AYKIRI OLURDU"

Dedim ki 'Loris, tartışmalı taç pozisyonu VAR protokolüne göre incelenemez. Elimde olsa ben de gidip incelemek istiyorum. Ama oraya gitmem demek VAR protokolüne aykırı bir tavır öğretmem demek. Ben oraya gidemem' dedim. Loris Karius da 'Ama bu şu anda Türkiye'nin en önemli maçı yok mu bunun bir yolu?' 'Loris benim bunu gidip izleme şansım yok' dedim.



