Üst üste oynadığı 18 maçı da kazanan Fenerbahçe tarih yazıyor.

Sarı lacivertlilerin muhteşem performansına bir övgü de Bulgar basınından geldi.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin oynadığı futbola hayran kalan komşu basını, Ludogorets'in sahadan silindiğine vurgu yaptı.

"Golbg" adlı haber sitesi; 'Ludogorets Fenerbahçe'yi şaşırtmayı başaramadı' manşetini atarken, temsilcimizin kendisini çok sıkmadan galibiyete ulaştığını yazdı.

"MERHAMET GÖSTERMEDİ"

"Dnevik" adlı medya; 'Ludogorets'in gücü Fenerbahçe'ye yetmedi ve yenildi' başlığıyla haberi okuyucularına duyurdu.

"slobodenpecat" ise Fenerbahçe'nin 18 maçlık galibiyet serisine dikkat çekerek, 'Fenerbahçe, şu anda Avrupa'nın en iyisi' manşeti ile okuyucularının karşısına çıktı. Haberde; "Fenerbahçe 18 maçtır yenilmiyor. Muhteşem' ifadelerine yer verdi.

"Ndt1" adlı site de "Kusursuz Fenerbahçe, Ludo'ya merhamet göstermedi" dedi.

ÜST ÜSTE 20 MAÇ

Fenerbahçe, dünyada tüm kulvarlarda arka arkaya en az 20 resmi maç kazanan sekizinci takım oldu. Fenerbahçe Pendik'i yenerse Manchester City'yi yakalayacak.