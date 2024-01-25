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Spor

''Bundan sonra olacaklardan sorumlu değiliz'' Kayserispor'dan TFF ve MHK tepkisi!

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, ligde alınan Samsunspor mağlubiyeti sonrası TFF ve MHK'yi hedef aldı. Koç, yaptığı paylaşımda 'Sabır ve metanetimiz bitmiştir, ya federasyon yönetimi yarın toplanıp önlem alır ya da bundan sonra olacaklardan camiamız ve kulübümüz sorumlu değildir.' ifadelerine yer verdi.

25 Ocak 2024 Perşembe 19:32 - Güncelleme:
''Bundan sonra olacaklardan sorumlu değiliz'' Kayserispor'dan TFF ve MHK tepkisi!
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Süper Lig'de Samsunspor karşısında deplasmanda 2-0'lık skorla yenilen Kayserispor'da maç sonu hakemlerle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;

"MHK ve TFF ye ilk ve son çağrımızdır, Kayserispor camiası aleyhine yapılan hakem hataları artık çizmeyi aşmıştır. Sabır ve metanetimiz bitmiştir, ya federasyon yönetimi yarın toplanıp önlem alır ya da bundan sonra olacaklardan camiamız ve kulübümüz sorumlu değildir."

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