Bundesliga derbisi Der Klassiker, Tivibu'da

Almanya'nın en üst ligi Bundesliga'nın derbisi Der Klassiker, Tivibu Spor ekranlarında naklen yayınlanacak

Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, futbolun en sevilen liglerini seyircisiyle buluşturuyor. Avrupa'nın en büyük liglerinden Bundesliga'da sezonun ilk Der Klassiker'i 10'uncu hafta mücadelesi ile sahne alıyor.

Borussia Dortmund ve Bayern Münih arasında Dortmund'da bulunan Signal Iduna Park'ta gerçekleşecek mücadelede ilk düdük 4 Kasım Cumartesi saat 20:30'da çalacak. Sezona sürpriz bir başlangıç yapan Bayer Leverkusen'in ardında sıralanan Münih ve Dortmund ekipleri şampiyonluk yolunda önemli üç puan için sahaya çıkacak.

Geçen sezon Bundesliga'da kıran kırana süren şampiyonluk mücadelesini Thomas Tuchel'in yönetiminde Bayern Münih kazanırken, Borussia Dortmund'un teknik direktörü Edin Terzic sezonu hayal kırıklığıyla noktalamıştı.



Bu sezona büyük hedeflerle başlayan iki takım, Xabi Alonso'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Bayer Leverkusen sürprizi ile karşılaştı. Ligin geride kalan 9 haftasında sadece bir beraberlik yaşayan Leverkusen, namağlup şekilde Bundesliga'nın zirvesinde yer alıyor. Bayern Münih, Leverkusen'i 2 beraberlik ve 7 galibiyetle takip ederken Dortmund ise 3 beraberlik, 6 galibiyetle sezona başlangıç yaptı.

Olası puan kaybı ile hem form grafiğini hem de psikolojik üstünlüğünü kaybetmek istemeyen iki Alman devi Borussia Dortmund ve Bayern Münih arasında oynanacak olan Der Klassiker, 4 Kasım Cumartesi günü saat 20:30'da Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.