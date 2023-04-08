İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2023 Cumartesi / 18 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2401
  • EURO
    21,011
  • ALTIN
    1242.19
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bundesliga'da Bayer Leverkusen durdurulamıyor
Spor

Bundesliga'da Bayer Leverkusen durdurulamıyor

Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Leverkusen sahasında ağırladığı Eintracht Frankfurt'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Kırmızı-siyahlı ekip bu skorla ligdeki üst üste 5. galibiyetini aldı.

8 Nisan 2023 Cumartesi 19:04 - Güncelleme:
Bundesliga'da Bayer Leverkusen durdurulamıyor
ABONE OL

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Bayer Leverkusen sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. BayArena'daki maçı Leverkusen 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Amine Adli, 34. dakikada Moussa Diaby ve 90+5. dakikada Serdar Azmoun attı. Frankfurt'un tek golü 74. dakikada Djibril Sow'dan geldi.

Bayer Leverkusen, bu galibiyetle ligde arka arkaya 5. galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Bayern Leverkusen, ligde 43 puana yükseldi. Eintracht Frankfurt, 41 puanda kaldı.

Leverkusen, gelecek hafta Wolfsburg deplasmanına gidecek. Ligde oynadığı son 6 maçta galibiyet alamayan Frankfurt ile Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.