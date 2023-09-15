Bundesliga'dan Göztepe'ye!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Hertha BSC forması giyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu Ensar Aksakal'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Göztepe, transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, hücum hattına bir takviye daha yaptı ve Hertha BSC forması giyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu Ensar Aksakal'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2001 doğumlu hücum oyuncusu Ensar Aksakal ve kulübü Hertha BSC ile oyuncunun 30 Haziran 2024'e kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.