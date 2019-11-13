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Burak 11’de, Cenk ikinci yarı

Milli Takım teknik patronu Güneş, Fransa maçının 11’inde zorunlu haller dışında değişiklik düşünüyor. Burak Yılmaz yine ilk forvet olarak sahaya çıkacak, Cenk Tosun ikinci yarıda hamle oyuncusu olacak.

  • Star Spor
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EURO 2020 elemelerinde İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız hazırlıklarına dün Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde devam etti. Ay-Yıldızlı ekibimizin teknik patronu, İzlanda karşısında sahaya süreceği taktiği ve 11’i belirlemeye çalışırken, Millilerimiz yine tek forvetle sahaya çıkacak. Güneş’in, Burak Yılmaz’a ilk 11’de şans vermeyi planladığı ve Cenk Tosun’u ise yedek kuvvet olarak kenarda tutacağı ifade edildi. Cenk, oyunun gidişatına göre ya ikinci forvet olarak oyuna dahil olacak ya da Burak Yılmaz’dan beklenen verim alınamazsa onun yerine oyuna girecek. Güneş’in, 1-1 biten son Fransa maçının 11’inde zorunlu haller dışında değişiklik yapmayı düşünmediği sakat İrfan Can’ın yerine büyük ihtimalle Hakan Çalhanoğlu’nun görev yapması bekleniyor.

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