Burak Çakır: Fenerbahçe Erol Bulut'u isterse bize talepte bulunacaktır

İşte Barış Çakır'ın yaptığı resmi açıklamalar;

Galatasaray maçından önceki Ankaragücü maçında talihsiz bir mağlubiyet yaşadık. Ondan sonraki tüm hedefimiz Galatasaray maçını kazanmaya yönelikti. 3 puanla ayrılmak istiyorduk çünkü alt taraftan gelen takımlar kazandı. Biz de aşağıdan uzaklaşmak istiyoruz. Oyuncuların istekleri sahaya yansıdı ve 3 puanla ayrılan taraf olduk.

18 puanda olabilirdik

Sahamızda Fenerbahçe ve Galatasaray'ı mağlup ettik, Başakşehir ile deplasmanda berabere kaldık. Bu bizim için güzel sonuçlar. Amacımız diğer maçlara da bunu yaymak. Ben bunu böyle görüyorum. Bugün 15 puandayız ve talihsiz bir şekilde Konyaspor ve Ankaragücü maçlarında puan kayıpları yaşadık. Eğer o maçları da bugün alsaydık, en az birini kazanabilseydik bugün 18 puanda olabilirdik. Şehirde farklı bir hava oluşuyor. Genç, dinamik ve başarılı bir hocamız var. Onun da inanmışlığıyla birlikte o hava size galibiyete getiriyor. Eğer ön plana çıkan varsa o da Malatyaspor takımıdır.

Erol Bulut, Fenerbahçe gündeminde mi?

Ben de şu an sizden duydum. Bugün çok fazla medyayı takip etme şansım olmadı. Ama böyle bir durum olması takdirinde hoca bizim resmi sözleşmeli teknik diektörümüz. Fenerbahçe bize talepte bulunacaktır biz de neticesinde yönetim kurulu olarak değerlendirip eksileri ve artılarıyla tartılacaktır ve bunun neticesinde bir karara varılacaktır. Ama kesin bir şey evet veya hayır diyemeyiz, şu an suni gündemde böyle bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Şu ana kadar öyle bir gelişme olmadı. Ben bugün hocayla farklı konu için görüşmüştüm. Bu konu hakkında görüşmemiz olmadı. Genel takım itibariyle bir görüşmemiz oldu. Olması takdirinde ama değerlendirilecektir.

Özel madde var mı?

Sözleşmesinde herhangi bir madde yok. Hocamızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor zaten. Önümüzdeki sezon ile alakalı bir gündem oluşmadı. Hocamız başarılı ve hocamızla devam etmek isteriz. Ama sözleşmesinde büyük takımlara gitmesi hakkında özel bir madde söz konusu değil. İki takımın menfaatleri doğrultusunda olumlu bir şey olursa hocamızın önünü açabiliriz. Ama bir talep gelmesi lazım. Bu Malatyaspor'un menfaatlarine olacaksa ve hocanın menfaatlerine olacaksa yönetim kurulumuz bunu değerlendirecektir.