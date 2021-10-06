İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2021 Cuma / 2 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9317
  • EURO
    10,3234
  • ALTIN
    504.102
  • BIST100
    1397.4
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Burak Elmas: İnşallah böyle güzel bir sezon geçecek
Spor

Burak Elmas: İnşallah böyle güzel bir sezon geçecek

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda ilk hafta maçında ERA Nymburk'u 101-85 mağlup eden Galatasaray'ın başkanı Burak Elmas, maçın ardından Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

6 Ekim 2021 Çarşamba 23:43 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 23:43
ABONE OL

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi'neki Nymburk'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Burak Elmas bu sezon sponsorlafı NEF'in desteğiyle iddialı bir takım kurduklarını belirterek, "Bu sene yeni bir yapılanma yaptık, çok iyi bir takım kuruldu ve çok iyi mücadele etti takım bugün. İnşallah böyle güzel bir sezon geçecek." sözlerini kullandı.

Tüm spor branşlarındaki mücadelelere gitmeye çalıştığını belirten Elmas gelecek adına da mesaj verirken, "Elimden geldiğince tüm takımlarımızın maçlarına gitmeye çalışıyorum, çok keyif alıyorum. Biz de taraftarımızı özledik, daha kalabalık şekilde gelecekler ve güzel günler bizi bekliyor." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.