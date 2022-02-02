2 Şubat 2022 Çarşamba 13:35 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 13:43

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fiorentina'nın Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı sezon sonuna kadar ücretsiz kiraladıklarını açıkladı.

"GOMIS, PENA VE PULGAR'I ALDIK"

Burak Elmas, GS TV'ye yaptığı açıklamada, "Fiorentina'dan Erick Pulgar'ı bedelsiz olarak sezon sonuna kadar kiraladık. Gomis, Pena ve Pulgar'ı kadroya katarak 3 transfer gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Elmas, Pulgar'ın yakın zamanda İstanbul'a geleceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Herkesin 6 numara olarak telaffuz ettiği defansif orta saha yönünde bir eksikliğimiz vardı. Defansif orta saha eksikliğimizi Şilili milli oyuncu, biliyorsunuz ki dün Bolivya-Şili maçında oynadı, Pulgar ile kapattık. Pulgar çok deneyimli bir oyuncu. Fiorentina'da başarıyla forma giymiş bir oyuncu. Uzun görüşmeler sonucunda Pulgar'ı sezon sonuna kadar ücretsiz olarak kiraladık. Milli maçtan sonra resmi imzaların atılmasını bekliyoruz. Bolivya'daydı, Bolivya-Şili maçını oynadı. Oradan buraya gelmesini bekliyoruz. Hazır durumda bulunan, takımımıza katkı verebilecek bir oyuncu."

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"GEDSON FERNANDES'İ İSTESEYDİK ALIRDIK"

Burak Elmas, Marsilya ile anlaşan altyapı oyuncuları Bartuğ Elmaz'la ilgili olarak "Bartuğ, ciddi anlamda yatırım yaptığımız bir oyuncu. Onun kontratı son seneye bırakılmamalıydı. Menajerler, yetenekli altyapı oyuncularına musallat oluyorlar, ufak bir komisyon almak için. Bartuğ burada kalmak istemedi. Kendisi ve babasıyla görüştüm. Menajerleri zaten önceden kafasını karıştırmış." dedi.

"BARTUĞ ELMAZ KALMAK İSTEMEDİ"

Burak Elmas, Marsilya ile anlaşan altyapı oyuncuları Bartuğ Elmaz'la ilgili olarak "Bartuğ, ciddi anlamda yatırım yaptığımız bir oyuncu. Onun kontratı son seneye bırakılmamalıydı. Menajerler, yetenekli altyapı oyuncularına musallat oluyorlar, ufak bir komisyon almak için. Bartuğ burada kalmak istemedi. Kendisi ve babasıyla görüştüm. Menajerleri zaten önceden kafasını karıştırmış." dedi.