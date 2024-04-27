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Spor

Burak Kızılhan'dan derbi sözleri!

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, kulübün Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminde bu akşam oynanacak Beşiktaş derbisi ve şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.

27 Nisan 2024 Cumartesi 10:56 - Güncelleme:
Burak Kızılhan'dan derbi sözleri!
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Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, kulübün Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminde Beşiktaş derbisi için konuştu.

Kızılhan, "Bugün, hepimizin ana odağı takımımızın bu akşam oynayacağı Beşiktaş maçı. Sözlerime başlarken, takımımıza hepimiz adına başarı dileklerimi vurgulamak istiyorum. Bu akşam hakem müdahalesi olmadan, adaletsiz, haksız kararlar yaşanmadan bir derbi izleyelim ve Fenerbahçemiz galip gelip camiamıza hedefleri yolunda anlamlı bir derbi yaşatsın." dedi.

Burak Kızılhan, açıklamalarına, "Fenerbahçemiz, futbolda yaşanan her şeye rağmen zirve yarışını sürdürüyor. Spor kulübü olarak bizleri gururlandırmaya, Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor." diye devam etti.

Burak Kızılhan, ayrıca "Fenerbahçemiz dünyanın en büyük spor kulübü tanımının kelimesinin altını kupalarla, şampiyonluklarla, rekorlar ve madalyalarla dolduruyor. Bu kimliği güçlü kalan sizlerin desteği ve ilgisi. Camiamızın sahiplenmesi ve bir o kadar da büyük bir mali yükü taşıdığımız bu süreçte sponsorlarımızın desteğidir." sözlerini sarf etti.

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