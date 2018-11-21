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Burak ve Onur'a 10 daha izin

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'a talepleri doğrultusunda 10 gün daha izin verdiklerini söyledi.

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Kulüp genel sekreteri Sağıroğlu, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından kadro dışı kalan Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'a 10 gün daha izin verdiklerini söyledi.

Bu oyunculara daha önce 10 gün izin verdiklerini hatırlatan Sağıroğlu,  "23 Kasım'da izinleri bitiyordu. Tekrar talepleri oldu. Biz de bu talepleri doğrultusunda kendilerine 10 gün daha izin verdik." açıklamasını yaptı.

'Galibiyet sürpriz değil, normal sonuç olur'

Ligde hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili de konuşan Sağıroğlu, Trabzonspor'un iyi bir kadroya sahip olduğunu belirterek, "Biz, ligde şu ana kadar puan kaybettiğimiz maçlarda da iyi futbol oynayarak  kaybettik. Farklı yenildiğimiz Malatyaspor maçı da buna dahil. İyi bir takımımız  var. Fenerbahçe galibiyeti sürpriz değil, normal bir sonuç olur." dedi.

Ömer Sağıroğlu, Fenerbahçe karşısında son 18 maçtır kazanamamalarının  takım üzerinde bir baskı oluşturmayacağını ifade ederek, "Her maç kendi  içerisinde farklılık gösterir, oyuncu kadroları, o günün şartları değişiktir.  Fenerbahçe maçları özel maçlardır ve bir baskı oluşturmaz. Bizim asıl yapmamız  gereken, büyük fotoğrafa bakıldığında Trabzonspor'u genel hatlarıyla iyi bir yere  getirebilmek. Fenerbahçe maçı da 3 puan değerinde ve diğer karşılaşmalardan bu  açıdan farkı yok. Kazanmamız halinde moral, güven getirir ve yapmak  istediklerimiz için de iyi bir ortam sağlar. Bu açıdan da önemini biliyoruz."  şeklinde konuştu.

"Maça yoğun bir ilgi var"

Sağıroğlu, bordo-mavili taraftarların karşılaşmaya yoğun ilgi  göstermesinin de doğal olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmaları her zaman ilgi gösterilen  karşılaşmalardır. Rekabetin, sahadaki futbolun güzel, sonuçların Trabzonspor'un  lehine olduğu bir maç olmasını temenni ediyoruz. Taraftarlar da sağduyulu şekilde  karşılaşmada destek verecektir. Onlar tribünde centilmence coşkuyla takımlarına  destek versinler, takımları da sahada görevlerini yapacaklardır. Fenerbahçe  maçında da sahada dik oynayan bir takım olacaktır."

Sağıroğlu, Fenerbahçe taraftarlarının İl Spor Güvenlik Kurulu kararı  gereği bu sene de tribünde yer alamayacağını belirtti. Bu nedenle konuk takım  tribünlerdeki yerin Trabzonspor taraftarına açılması için Türkiye Futbol  Federasyonuna başvurduklarını ifade eden Sağıroğlu, "Yoğun ilgi var. Yaklaşık 2  bin üzerinde bu tribüne de taraftarlarımızın alınmasını istiyoruz. Futbol  Federasyonundan olumlu cevap gelmesi halinde de bu tribünü açacağız." ifadelerini  kullandı.

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