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Spor

Burak Yılmaz analizleri yaptı! İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor planı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz gerekli analizleri yaptı ve takımını müsabakaya hazırladı.

5 Kasım 2023 Pazar 11:35 - Güncelleme:
Burak Yılmaz analizleri yaptı! İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor planı
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Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Antalya deplasmanına konuk olacak olan Beşiktaş, rakibine yönelik analizlerini yaptı. Siyah beyazlı ekip, deplasmanda 3 puana ulaşmak için kritik viraj öncesinde çalışmalarını tamamladı ve mücadeleyi beklemeye koyuldu.

GÖREV SENİN TOSUN PAŞA!

Kara Kartal'da Vincent Aboubakar'ın yokluğunda takımın gol yükü yine Cenk Tosun'un sırtında olacak. Geçen hafta 2-0 kazanılan Gaziantep mücadelesinde takımına 1 gollük katkı sağlayan A Milli santrfor, bugün de gollerini sıralayıp kritik deplasmanda Beşiktaş'a zaferi getiren isim olmaya çalışacak. Bu müsabaka öncesinde yapılan antrenmanlarda adeta gol olup yağan Cenk, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın bu akşamki müsabakada en önemli kozu olacak. Cenk, hem kanatlar ve orta alandan gelecek toplarla pozisyon arayacak hem de rakip ceza alanı çevresinden yapacağı bitirici vuruşlarla skor üretmeye çalışacak.

SİYAH-BEYAZLILAR KAMPA GİRDİ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Siyah-Beyazlılar, deplasmandaki Antalyaspor maçı için dün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Antalya'ya giderek kampa girdi.

'RAKİBİN HER TÜRLÜ ANALİZİ YAPILDI'

Kara Kartal, Antalya semalarında! Zirve takibini sürdürmek isteyen Beşiktaş, Antalya deplasmanına final havası içinde çıkacak. Bu kritik sınav bir anlamda tamam ya da devam niteliği taşıyor. Burak Yılmaz eksiklere bakmıyor. Rakibin her türlü analizi yapıldı. Her türlü duruma göre taktikler hazır. Artık geriye oyuncuların performansı kalıyor. Şenol Güneş dönemi ile fizik kondisyon sıkıntısı sürüyor. Teknik ekibe katılan yeni hocalara rağmen bu handikap aşılamadı. Siyah-Beyazlılar, bir saatlik bölümde etkili. Sonrasında yaşanan düşüşlere engel olamıyor. İşte burada kenar yönetim devreye girmeli. Diri oyuncuları son yarım saatlik dilimde sahaya sürmeli. Kulübün kongre sürecinde olması takıma etki yapmaz.

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