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Spor

Burak Yılmaz Beşiktaş'a geri dönüyor

Fortuna Sittard'dan ayrılmasının ardından geçtiğimiz günlerde futbola veda eden Burak Yılmaz, yardımcı antrenör olarak Beşiktaş'a geri dönüyor.

16 Haziran 2023 Cuma 23:28 - Güncelleme:
Burak Yılmaz Beşiktaş'a geri dönüyor
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Sercan Dikme'nin haberine göre, Yılmaz'ın Beşiktaş'la yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı belirtildi.

Burak Yılmaz'ın yeni sezonda teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olarak görev alacağı kaydedildi.

"BENİMLE İLGİLİ DÜŞÜNCESİ VARDIR"

Burak Yılmaz, futbolu bıraktığını açıkladığı basın toplantısında Şenol Güneş için konuşmuştu.

Burak Yılmaz, basın toplantısında, şu sözleri kullanmıştı:

"Buraya Şenol hocamın yanından geldim. Hocamın da benimle alakalı düşüncesi vardır ama şu anda bana bunu bildirmedi. Mutlaka benimle alakası düşüncesi vardır. Tabii olmasa da hocayla ilişkimizde en ufak bozulma olmaz. Hocamın aklında benimle alakalı bir şey olduğunu biliyorum."

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