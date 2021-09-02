Burak Yılmaz Cebelitarık maçında yok

2 Eylül 2021 Perşembe 00:14 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 00:14

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Karadağ ile 2-2 berabere kalan A Milli Takımımız'da Burak Yılmaz şoku yaşanıyor. Kart sınırında bulunan tecrübeli forvet, 90+2. dakikada gördüğü sarı kartla 4 Eylül'de oynanacak Cebelitarık maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Ay-Yıldızlılar, 4 Eylül'de Cebelitarık (d) ve 7 Eylül'de de Hollanda (d) ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş'in öğrencileri Mayıs ayındaki 2 hazırlık maçıyla birlikte bu yaz düzenlenecek EURO 2020 finallerine odaklanacak.