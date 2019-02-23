Burak Yılmaz Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi
Beşiktaş'ın kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, Fenerbahçe'ye bileniyor.
Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna katılan, Vodafone Park'ta oynanan son maçta taraftarlarla barışan ve Bursaspor ağlarına iki gol atan Burak Yılmaz, Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi.
Büyük bir hırsla çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcu, derbide gol atmayı çok istiyor.
Yıldız golcü çok istekli olduğunu belirterek "Bu maçı kesinlikle kazanacağız. Fener'e en az bir golüm olacak" sözünü verdi.
Burak Yılmaz geçen sezon Trabzonspor formasını giydiği dönemde çıktığı iki Fenerbahçe maçında da fileleri havalandırmayı başarmıştı.
Öte yandan tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'ye gol atarsa bir ilki yaşayacak. Siyah-beyazlı takımda daha önce bir buçuk sezon oynayan Burak Yılmaz derbilerde gol sevinci yaşayamamıştı.
(Türkiye)
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