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Spor

Burak Yılmaz ilk maçında 1 puanı aldı!

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Kayserispor, konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

29 Ocak 2024 Pazartesi 19:03 - Güncelleme:
Burak Yılmaz ilk maçında 1 puanı aldı!
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Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 tamamlandı.

Antalyaspor, 31. dakikada Sam Larsson ile öne geçti. Kayserispor bu gole 61'de Ali Karimi ile cevap verdi.

Kayserispor, bu sonuçla birlikte ligde 7 maç sonra puan aldı.

Kayserispor'un başında ilk maçına çıkan Burak Yılmaz, ilk maçında puanla tanışmış oldu. Antalyaspor ise Sergen Yalçın yönetiminde yenilmezlik serisini sürdürdü. Akdeniz ekibi, Sergen Yalçın yönetiminde ligdeki 6 maçta 4 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

Kayserispor puanını 27 yaparken, Antalyaspor 34 puana yükseldi.

Kayserispor, ligde gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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