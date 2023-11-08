UEFA Konferans Ligi'nde Perşembe akşamı Tüpraş Stadı'nda Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik sorumlu Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahaya süreceği takımı da netleştirdi. Yılmaz, Avrupa'da yenilenmiş bir 11'le müsabakaya çıkmaya hazırlanıyor.

SALİH UÇAN ÖN PLANDA



Kara Kartal'ın tecrübeli orta sahası Salih Uçan, Beşiktaş'ta 16 karşılaşmada görev yapıp 2 gol ve 5 asistlik performans ortaya koymuştu. Antalyaspor karşılaşmasında da 1 asist yapan Salih, orta sahadaki başarılı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bu sezon 7 gole katkıyla bu alanda takımının en efektif isimleri arasında yer alan Salih, kadroda ön plana çıkıyor.

KALEDE DEĞİŞİM ZAMANI



Kara Kartal'da Bodo mücadelesinde kadro değişecek. Teknik sorumlu Burak Yılmaz, kaleden hücum hattına kadar birçok bölgede dokunuş yapacak. Son Antalyaspor mücadelesinde kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yılmaz, bu hareketi sebebiyle eleştirilmişti. Genç hoca, Bodo karşısında kaleyi Mert Günok'a verecek. Sağ bekte Valentin Rosier, stoper ikilisinde Eric Bailly ve Daniel Amartey'in görev yapması bekleniyor.

CENK, YEDEK GÜÇ



Sol bekte görev, Artur Masuaku'da olacak. Orta saha üçlüsünde; Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Oxlade Chamberlain'i sahaya sürmeyi düşünen Burak Yılmaz, hücum hattında da değişikliğe gidecek. Hastalığını atlatan Vincent Aboubakar, ilk 11'deki yerine geri dönecek. Kanatlarda ise Rachid Ghezzal ile Milot Rashica'nın forma giymesi planlanıyor. Cenk Tosun, yedek güç olacak.