İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2022 Pazartesi / 21 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2851
  • EURO
    18,2032
  • ALTIN
    1022.52
  • BIST100
    2533.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Burak Yılmaz kariyerinin son imzasını atıyor! İşte yeni adresi
Spor

Burak Yılmaz kariyerinin son imzasını atıyor! İşte yeni adresi

Burak Yılmaz için Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City harekete geçti. İngiliz ekibinin Lille ile olan sözleşmesi sona eren Burak Yılmaz ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi20 Haziran 2022 Pazartesi 00:04 - Güncelleme:
ABONE OL

Lille ile olan sözleşmesi sona eren Burak Yılmaz için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City kollarını sıvadı. İngiliz ekibinin Burak Yılmaz ile anlaşmaya yakın olduğu ve 36 yaşındaki golcünün gelecek sezon büyük ihtimalle Championship'te forma giyeceği iddia edildi.

BURAK YILMAZ, HULL CİTY YOLUNDA

İngiltere basınında yer alan habere göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship takımlarından Hull City, Burak Yılmaz'a teklifini yaptı. İngiliz ekibi, Lille ile olan sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki golcü ile anlaşma noktasına geldi ve son detaylar görüşülüyor.

BURAK YILMAZ'IN YANINA BİR FORVET DAHA

Haberde, Burak Yılmaz'ın ilerleyen yaşı nedeniyle yoğun fikstürü kaldıramayacağı ve yanına bir forvet transferi daha yapılacağı belirtildi.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

LİLLE KARNESİ

Burak Yılmaz, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 40 resmi maçın 33'ünde ilk 11'de yer aldı. 36 yaşındaki deneyimli golcü bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.