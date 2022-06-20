Burak Yılmaz kariyerinin son imzasını atıyor! İşte yeni adresi

Lille ile olan sözleşmesi sona eren Burak Yılmaz için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City kollarını sıvadı. İngiliz ekibinin Burak Yılmaz ile anlaşmaya yakın olduğu ve 36 yaşındaki golcünün gelecek sezon büyük ihtimalle Championship'te forma giyeceği iddia edildi.

BURAK YILMAZ, HULL CİTY YOLUNDA

İngiltere basınında yer alan habere göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship takımlarından Hull City, Burak Yılmaz'a teklifini yaptı. İngiliz ekibi, Lille ile olan sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki golcü ile anlaşma noktasına geldi ve son detaylar görüşülüyor.

BURAK YILMAZ'IN YANINA BİR FORVET DAHA

Haberde, Burak Yılmaz'ın ilerleyen yaşı nedeniyle yoğun fikstürü kaldıramayacağı ve yanına bir forvet transferi daha yapılacağı belirtildi.

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Burak Yılmaz, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 40 resmi maçın 33'ünde ilk 11'de yer aldı. 36 yaşındaki deneyimli golcü bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.