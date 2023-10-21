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Spor

Burak Yılmaz: Oyunculardan kazanmalarını istedim

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

21 Ekim 2023 Cumartesi 18:53 - Güncelleme:
Burak Yılmaz: Oyunculardan kazanmalarını istedim
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Galatasaray derbisi öncesi konuştu.

Burak Yılmaz, "Bu tür maçlara oyuncularımızın çok motive olmaya ihtiyacı yok. Teknik ve takım olarak yardımcı olmaya çalıştık. Bugün sevinçliler, taraftarımız burada. Onun da gücü ve motivasyonu var. Galatasaray'a çok iyi hazırlandık. Onların bütün maçlarını izledik ve analiz ettik. Bir planımız var. Kazanmak istiyoruz. Çok büyük cümleler kurmak istemiyorum. Derbilerde oyuncuların motivasyona ihtiyacı yoktur. Camiaların bu tip maçlarda ne durumda önemli değil.. Derbilerden sonra her zaman farklı şeyler konuşulur. Saygımız rakibimize büyük. Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Sahada gereğini yapacağız." dedi.

Burak Yılmaz, "Oyunculardan ne istediniz?" şeklinde gelen sorunun ardından "Kazanmalarını" cevabını verdi.

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