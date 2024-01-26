Burak Yılmaz, Süper Lig'e dönüyor! Yeni adresi açıklandı

Önce Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan, ardından ise bir süre Beşiktaş'ı çalıştıran Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu. Süper Lig ekibi, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getirme kararı aldı.

Sports Digitale'in haberine göre bir süredir boşta olan genç teknik adam, Kayserispor ile anlaşma sağladı. Recep Uçar ile yollarını ayıran Kayserispor, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getirme kararı aldı.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş'ın başında 6 maça çıkan genç teknik adam, 2 galibiyet 4 mağlubiyet yaşadı.