Burak Yılmaz transferinde 'karşılıksız çek' krizi çözüldü

29 Mart 2020 Pazar 11:33 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 11:33

Karadeniz ekibi, Beşiktaş'tan gelen çeki alacaklarına karşılık Burak Yılmaz'a vermiş, ancak çekin karşılıksız çıkması üzerine hem Trabzonspor hem de golcü oyuncu çıkış yolu aramaya başlamıştı.

Beşiktaş'ın yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle eski çekin ödenmemesini TFF'ye taşıyan Trabzonspor ile siyah-beyazlılar arasındaki yeni görüşme çok kısa sürdü. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun arasındaki dostluk nedeniyle konunun hızlı bir biçimde tatlıya bağlandığı ortaya çıktı.

Buna göre Beşiktaş, Burak Yılmaz transferinden kaynaklanan 8.4 milyon lira tutarındaki borcunda indirime gitmeden yeni yapılandırma sağladı. Mevcut borcu taksitlendiren siyah-beyazlı kulüp bu konuda Burak ile de görüştü. Beşiktaş'ı zor durumda bırakmamak için meseleyi Trabzonspor ile çözmeye çalışan golcü oyuncunun, kulüpler arasındaki yeni anlaşmayı kabul ederek iki camiaya da sıkıntı çıkarmadığı aktarıldı.

(Milliyet)