Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'a af yok

Trabzonspor'da Genişletilmiş Divan Başkanlık Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi. Oldukça yoğun ilginin olduğu toplantının ana gündem maddesi 5-0'lık Malatya yenilgisi sonrasında alınan radikal kararlardı.

Onur Kıvrak ile Burak Yılmaz'ın kadro dışı kalmasının doğru olup olmadığı konusunda fikir alışverişlerinde bulunan divan üyeleri, toplantı sonunda yönetimin bu kararına destek verdi.

Divan Başkanı Ali Sürmen de toplantının düzenleyeni ve sözcüsü olarak, "Profesyonel futbolcularımız Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak hakkında yönetim kurulu tarafından alınan kararı haklı nedenlerden dolayı destekliyoruz" dedi ve konuya son noktayı koydu.

'Seçilecek yönetim kurulu...'

1-2 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a da değinen Ali Sürmen, "'Yönetim Kurulu'nun birbirini tamamlayacak kişilerden oluşması' fikrini çok önemsediğimizi belirtmek isteriz. Seçilecek yönetim kurulunun 'Trabzon'un kaynaklarını etkin kullanması' ve 'Trabzonsporlu olmak' değerlerinden uzaklaşmamasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(Fanatik)