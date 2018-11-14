Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın maliyeti 45 milyon

Trabzonspor'da Yıllık garanti maaşı 3.5 milyon Euro olan Burak, bonuslar ve maç başılarla senede yaklaşık 5 milyon Euro kazanıyor.

Onur ise ‘feda’ döneminde ücretini 2 milyon 250 bin Euro’ya düşürmesine rağmen, maç başılarla 2.5 milyon Euro’yu geçiyor.

Toplamda bu iki yıldızın yıllık maliyeti, Türk parası ile tam 45 milyon Lira.