Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın maliyeti 45 milyon
Burak Yılmaz ile Onur Kıvrak, Trabzonspor’un en çok ücret alan oyuncularından...
Trabzonspor'da Yıllık garanti maaşı 3.5 milyon Euro olan Burak, bonuslar ve maç başılarla senede yaklaşık 5 milyon Euro kazanıyor.
Onur ise ‘feda’ döneminde ücretini 2 milyon 250 bin Euro’ya düşürmesine rağmen, maç başılarla 2.5 milyon Euro’yu geçiyor.
Toplamda bu iki yıldızın yıllık maliyeti, Türk parası ile tam 45 milyon Lira.
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