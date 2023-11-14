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  • Burak Yılmaz'a yeni görev! Hamit Altıntop ile görüşmüştü...
Spor

Burak Yılmaz'a yeni görev! Hamit Altıntop ile görüşmüştü...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası kulüpte teknik sorumlu olarak görev yapan Burak Yılmaz, alınan kötü sonuçların ardınadn istifa etmişti. Genç çalıştırıcının, A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın yardımcılığına getirilmesi bekleniyor.

14 Kasım 2023 Salı 14:59 - Güncelleme:
Burak Yılmaz'a yeni görev! Hamit Altıntop ile görüşmüştü...
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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in istifasının ardından teknik sorumlu olarak görev yapan, ancak kötü sonuçların ardından siyah-beyazlı kulübe veda eden Burak Yılmaz'ın yeni adresi büyük oranda belli oldu.

Vincenzo Montella'nın göreve geldiği sırada İtalyan teknik adamın yardımcısı olarak düşünülen Burak Yılmaz'a A Milli Takım teklifi ikinci kez geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz ile ilk görüşmeyi yaptı.

MİLLİ MAÇLARDAN SONRA AÇIKLANACAK

Hamit Altıntop'un Vincenzo Montella ile görüştükten sonra Burak Yılmaz ile temas kurduğu ve tarafların sözlü anlaşma sağladığı öğrenildi. A Milli Takım'ın Almanya hazırlık maç, Galler ile oynayacağı EURO2024 Eleme karşılaşmasının ardından Burak Yılmaz'ın Montella'nın yardımcısı olduğu resmen açıklanacak.

"HAMİT ALTINTOP BENİ ARADI"

Burak Yılmaz, Milliyet Gazetesi'nden Attila Gökçe'ye yaptığı açıklamada "Şu anda A antrenörlük lisansım var. Önümüzdeki yıl da UEFA Pro Lisans'ı alacağım. Şimdi dinleniyor ve futbolun teorik yönlerini okuyarak bazı analizler yapıyorum. Yalnız olmadığımı bana hissettiren biri de var. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop aradı. Görüşeceğiz." sözleriyle Hamit Altıntop ile görüşmesini aktardı.

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