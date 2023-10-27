Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından geçici olarak teknik direktörlük yapan Burak Yılmaz, Konferans Ligi'nde alınan Bodo Glimt mağlubiyetinden sonra kararını verdi. 38 yaşındaki hoca, yönetime büyük bir jest yaparak Siyah-Beyazlı ekibin önünü açacak. İşte yaşananlar...

ROTASYON ÇARE OLMADI

Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilen Burak Yılmaz, Galatasaray'ın ardından Konferans Ligi'nde de Bodo Glimt'e kaybetti. Genç çalıştırıcı, derbi 11'inden 5 ismi değiştirdi. Bunlardan biri kart cezalısı Rosier'di. Sağ bekte Onur Bulut görev alırken, stopere Necip geçti. Orta sahada Gedson yerine Chamberlein'i, sakatlığı bulunan Tayfur'un yerine de Onana'yı oynatan Burak Yılmaz, sol beki Masuaku'ya emanet etti. Kadrodaki geniş rotasyona rağmen sonuç değişmedi.

RÖVANŞ 9 KASIM'DA

Savunmada çok basit hatalar yapan ve rakibine fiziksel anlamda da direnç gösteremeyen Beşiktaş, D Grubu'nda üst üste 2. yenilgisini aldı. 3 maç sonunda 1 puanı bulunan Beşiktaş'ın, Bodo Glimt'i 9 Kasım'da Dolmabahçe'de oynanacak maçta yenmesi şart.

BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNÜ AÇACAK

Beşiktaş'ta yapılacak seçim için geri sayım devam ederken, futbol şubesinde yapılacaklar da hem camia hem de taraftarlar tarafından çok merak ediliyor. Bu doğrultuda şu anda takımı çalıştıran Burak Yılmaz'ın, nasıl bir karar vereceği de bekleniyordu. Bu konuyla ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı. Genç çalıştırıcı, kulübün önünü açmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu ve Kara Kartal için en doğru kararı almak istediğini belirtti. Yani Burak hoca, yeni yönetim gelince onların önünü açmak için istifa edecek.

"VERİLEN KARARA UYMAK DÜŞER"

Ancak bir diğer ihtimale göre yeni gelecek başkan, Burak Yılmaz'ın devam etmesini isterse genç hoca da görevine devam edecek. Söz konusu gelişmelerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan başarılı hoca, "Yeni yönetim gitmemi isterse istifa ederim. Kalmamı isterlerse devam ederim. Alınacak her türlü karara saygı duyuyorum. Beşiktaş, bize ne görev verirse onu yerine getiririz. Bize de verilen karara uymak düşer" dedi.