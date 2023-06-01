İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2023 Perşembe / 13 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,8909
  • EURO
    23,0039
  • ALTIN
    1314.55
  • BIST100
    4886.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Burak Yılmaz'dan Beşiktaş mesajı

Eyüpspor'un Bodrumspor ile oynadığı Spor Toto 1.Lig play-off 2. tur ilk karşılaşmasını izlemeye giden yıldız oyuncu Burak Yılmaz, maç çıkışında bir taraftarın 'Burak ağabey Beşiktaş'a bekliyoruz, Şenol hocanın yanına bekliyoruz' sözlerine gülerek ve selam vererek karşılık verdi.

1 Haziran 2023 Perşembe 00:17 - Güncelleme:
Burak Yılmaz'dan Beşiktaş mesajı
ABONE OL

Adı Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile anılan Burak Yılmaz'ın sosyal medyada dolaşan bir videodaki görüntüsü çok konuşuldu.

Yakın dostu Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'un Bodrumspor ile oynadığı Spor Toto 1.Lig play-off 2. tur ilk karşılaşmasını izlemeye giden yıldız oyuncu Burak Yılmaz, maç çıkışında Eyüpsporlu taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bahsi geçen videoda Burak Yılmaz, bir taraftarın "Burak ağabey Beşiktaş'a bekliyoruz, Şenol hocanın yanına bekliyoruz" sözlerine gülerek ve selam vererek karşılık verdi.

Burak Yılmaz, bu sezonu Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da geçirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.