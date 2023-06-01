Burak Yılmaz'dan Beşiktaş mesajı

Adı Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile anılan Burak Yılmaz'ın sosyal medyada dolaşan bir videodaki görüntüsü çok konuşuldu.



Yakın dostu Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'un Bodrumspor ile oynadığı Spor Toto 1.Lig play-off 2. tur ilk karşılaşmasını izlemeye giden yıldız oyuncu Burak Yılmaz, maç çıkışında Eyüpsporlu taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bahsi geçen videoda Burak Yılmaz, bir taraftarın "Burak ağabey Beşiktaş'a bekliyoruz, Şenol hocanın yanına bekliyoruz" sözlerine gülerek ve selam vererek karşılık verdi.

Burak Yılmaz, bu sezonu Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da geçirdi.