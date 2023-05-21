İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2023 Pazar / 2 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8188
  • EURO
    21,4506
  • ALTIN
    1260.46
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'a veda ediyor
Spor

Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'a veda ediyor

ESPN muhabiri Hans Kraay Jr, Hollanda ekibi Fortuna Sittard forması giyen yıldız golcü Burak Yılmaz'ın kesin olarak takımdan ayrılacağını söyledi.

21 Mayıs 2023 Pazar 16:32 - Güncelleme:
Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'a veda ediyor
ABONE OL

Fortuna Sittard forması giyen deneyimli golcü Burak Yılmaz için ayrılık iddiası geldi.

Hollandalı eski futbolcu ve ESPN muhabiri Hans Kraay Jr, 37 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon kesin olarak takımdan ayrılacağını duyurdu. Kraay, Burak Yılmaz için yaptığı açıklamada, "Burak Yılmaz gitti. Yüzde yüz, kesin olarak söyleyebilirim ki, gelecek sezon Fortuna Sittard'da olmayacak." ifadelerini kullandı.

VEDA GİBİ PAYLAŞIM!

Burak Yılmaz, geçtiğimiz ay Instagram hesabından bir paylaşım yapmış ve "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve harika taraftarları. Sizin için oynamak büyük bir onurdu. Her şey için teşekkür ederim. Daha iyi ve başarılı yıllar dilerim." ifadelerini kullanmıştı. Burak Yılmaz'ın bu paylaşımı "veda" şeklinde yorumlanmıştı.

Burak Yılmaz, sezon başında Hollanda ekibi ile 2 yılı futbolcu, 3 yılı antrenör olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Fortuna Sittard'da 27 maça çıkan deneyimli golcü, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.