Burak Yılmaz'dan İzlanda'ya 'Fırça' göndermesi! Emre Belözoğlu'nu paylaştı
A Milli Takım'ın İzlanda ile karşılaşacağı maç öncesi 'fırça skandalı' yaşanıyor. Takım kaptanlarından Burak Yılmaz instagram hesabından esprili bir fırça paylaşımı yaptı.
A Milli Futbol Takımımız, Reykjavik Havalimanı'nda skandal bir muameleyle karşı karşıya kaldı. Kafile uzun süre havalimanında bekletilirken, Emre Belözoğlu'na ise açıklama yaptığı esnada tuvalet fırçası uzatıldı!
Dünden itibaren yaşanan bu skandal konuşulurken kaptan Burak Yılmaz'dan yüzleri güldüren bir fırça paylaşımı geldi.
Instagram hesabından Emre Belözoğlu ile bir fotoğrafını paylaşan Burak Yılmaz "Yıllarca çok fırçasını yedik" notunu düştü.
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