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Spor

Burak Yılmaz'dan teşekkür paylaşımı

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, A Takıma çıkan futbolcular için altyapıda görev yapan teknik adamlara teşekkür ettiği bir paylaşımda bulundu.

IHA31 Ekim 2023 Salı 18:09 - Güncelleme:
Burak Yılmaz'dan teşekkür paylaşımı
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, A Takıma çıkan futbolcular için altyapıda görev yapan teknik adamlara teşekkür etti.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaş'ımızın geleceği olan çocuklarımıza gözü gibi bakıp her konuda üzerlerine titreyen ve A Takım seviyesine çıkmaları için elinden geleni yapıp deneyimlerini aktaran tüm akademi antrenörlerimize ve U19 takımı sorumlusu Serdar Topraktepe hocam ile ekibine teşekkür ederiz."

Siyah-beyazlıların dün ligde oynadığı Gaziantep FK mücadelesinde 18 yaşındaki Yakup Arda Kılıç, 21. dakikada oyuna girerken bu sezon ilk kez A takım forması giydi. Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz ile Semih Kılıçsoy da bu sezon Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi mücadelelerinde şans bulan isimler oldu.

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