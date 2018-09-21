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Burak Yılmaz'dan Ünal Karaman'a: Hazırım hocam

Teknik direktör Ünal Karaman, sakatlığını atlatan Burak Yılmaz’ın durumunu yakından takip ediyor. Tecrübeli çalıştırıcının Burak’ı Göztepe maçının kadrosuna dahil edeceği öğrenildi.

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ALANYA MAÇINDA OYNAMADI

■TRABZONSPOR’DA bu sezon attığı gollerle değil de alacaklarından dolayı kulübü TFF’ye şikayet etmesiyle gündeme gelen Burak Yılmaz, son üç maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Milli arada sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan golcü oyuncu, maç eksiği nedeniyle Alanyaspor karşılaşmasında kadroya alınmamıştı. Teknik direktör Ünal Karaman Burak'ın son durumunu bu hafta yakından takip ediyor.

HOCASINDAN FORMA İSTEDİ

■TAKIMIN gol sorununa çare olması beklenen yıldız oyuncuyla dün bir görüşme gerçekleştiren teknik direktör Karaman'ın, “Seni Alanya’da riske etmek istemedim. Her hangi bir sıkıntın yoksa Göztepe maçı kadrosuna alacağım” dediği öğrenildi. Burak’ın da hocasına, “Gayet iyiyim, Göztepe maçında oynayabilirim. Kendimi hazır hissediyorum” diyerek cevap verdiği belirtildi. Burak’ın hafta sonu kadroda olması bekleniyor.

(Gunes)

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