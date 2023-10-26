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Spor

Burak Yılmaz'ı bekleyen 11 zorlu sınav

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz zorlu bir serüvene giriyor. Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası takımın başına geçen genç çalıştırıcı, Galatasaray mağlubiyetinin ardından toparlanmak için yoğun bir maratona girecek.

Sabah26 Ekim 2023 Perşembe 11:28 - Güncelleme:
Burak Yılmaz'ı bekleyen 11 zorlu sınav
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Süper Lig'de son oynanan Galatasaray derbisinden mağlup ayrılan Beşiktaş'ta, ayağa kalkmanın ve yükselişe geçmenin hesapları yapılıyor.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın, seçim tarihinin 17 Aralık'a alınmasıyla birlikte siyah-beyazlıların başında en az 11 sınavı (4 Avrupa/7 lig) daha olacak. Beşiktaş'taki geleceğini bu maçların belirlemesi beklenen Yılmaz, derbide özellikle ikinci yarı takımının bir kişi eksik olmasına rağmen verdiği mücadeleden memnun kaldı.

'HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ KALMADI'

Hem kendisine hem de oyuncularına güvenen çiçeği burnunda hoca, mental açıdan da takımı toparlamaya çalışıyor.

Burak Yılmaz, Bodo/Glimt maçı öncesi futbolcularla yaptığı toplantıda, "Sahaya karakter koyarak, yeniden ayağa kalkmalı ve üzdüğümüz taraftarlarımızın yüzünü güldürmeliyiz. Hata yapma lüksümüz kalmadı. Tüm gücünüzü ve arzunuzu ortaya koyun" dediği öğrenildi.

İlk sınavında İstanbulspor'u 2-0 yenen Yılmaz, 10 kişi kaldığı Galatasaray derbini ise 2-1 kaybetmişti.

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