Burak Yılmaz'ın Selçuk İnan'ı takip etmeye başlaması 'transfer' dedikodularını artırdı
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından eski takım arkadaşı Selçuk İnan'ı yeniden takip etmeye başladı.
Burak Yılmaz, bir süredir arasının açık olduğu konuşulan Selçuk İnan'ı Instagram'dan takibe aldı.
Tecrübeli golcünün; Trabzonspor, Galatasaray ve Milli Takım'da beraber forma giydiği Selçuk'u sosyal medyadan yeniden takibe alması transfer dedikodularını da beraberinde getirdi.
Burak'ın bu hamlesinin ardından sosyal medyada taraftarlar, sezon sonu Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Selçuk İnan'ın Trabzonspor'a geri dönebileceği şeklinde yorumlarda bulundu.
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