Burak Yılmaz'ın Medipol Başakşehir'e gitmek istediği iddia edildi

Burak Yılmaz’ı Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Avrupa’dan 2 takımın istediği öne sürüldü.

Burak Yılmaz'ın ise çok yakın arkadaşı olduğu ve son zamanlarda zor günler geçiren arkadaşına da daha yakın olabilmek için Medipol Başakşehir'e gitmek istediği iddia ediliyor.

Burak aynı zamanda Emre Belözoğlu'nun da liderliğini yaptığı takımda baskı altında hissetmeden yakın arkadaşlarıyla aynı takımda forma giymek ve zirve yarışındaki İstanbul ekibinin ilk şampiyonluğuna katkı vermek istiyor.

(Hürriyet)