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Burak Yılmaz'ın sözleşme detayları ortaya çıktı

Trabzonspor, Burak defterini 2.2 milyon TL zararla kapattı. Bordo-Mavililer oyuncuya 10.6 milyon TL ödeyecek. Beşiktaş’tan bonservis bedeli karşılığında gelecek para ise 8.4 milyon TL.

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TRABZONSPOR dün resmiyet kazanan Burak Yılmaz transferinin maliyetini açıkladı. KAP’a gönderilen açıklama şu şekilde: Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz’ın transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş., şirketimize, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 8 milyon 429 bin TL ödeyecektir. Ayrıca; Şirketimiz ile Burak Yılmaz arasındaki 06.08.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

KUR 6.25 TL’YE SABİTLENDİ

Yapılan fesih anlaşması ile, Burak Yılmaz’ın şirketimiz nezdinde tahakkuk etmiş olan 2 milyon 155 bin euro tutarındaki alacağından 450 bin euro indirim yapılarak 1 milyon 705 bin euro olarak uzlaşılmış, uzlaşılan bu tutarın 6.25 kur üzerinden 10 milyon 656 bin TL olarak sabitlenerek 08/2019, 12/2019 ve 02/2020 dönemlerinde, üç taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştır.

(Aksam)

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