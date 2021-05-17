Burak Yılmazlı Lille, şampiyonluğu son haftaya bıraktı! 1 puan...

17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:00 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:00

Lille'de milli oyuncularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı son 13 dakikada oyuna dahil oldu ancak 3 oyuncumuz da pozisyon anlamında kısır geçen maçta golü getirecek farkı yaratamadı. Yusuf Yazıcı'nın son dakikada direkten dönen topu ise maçın en kritik anı oldu.

PSG'nin Reims karşısındaki galibiyetindeki gollerini ise 13. dakikada penaltıdan Neymar, 24. dakikada Mbappe, 68. dakikada Marquinhos ve 89. dakikada Kean kaydetti. Öte yandan Reims, 10. dakikada Abdelhamid'in kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi mücadele verdi.

Ligue 1'de son haftaya girilirken Lille'in 80, PSG'nin ise 79 puanı bulunuyor. Monaco ise Lille'in 3 puan ve 6 averaj gerisinde, 77 puanla 3. sırada yer aldı.

LIGUE 1 PUAN DURUMU

(80) Lille

(79) PSG

(77) Monaco

LIGUE 1'DE SON HAFTA

Angers - Lille

Brest - PSG

Lens - Monaco

LIGUE 1'DE TOPLU SONUÇLAR

Lille 0-0 Saint-Etienne

Paris Saint-Germain 4-0 Reims

Monaco 2-1 Rennes

Nimes 2-5 Lyon

Marsilya 3-2 Angers

Bordeaux 3-0 Lens

Montpellier 0-0 Brest

Nice 0-2 Strasbourg

Lorient 2-1 Metz

Dijon 0-4 Nantes