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Spor

Bursa Uludağ Basketbol'dan 37 sayı fark!

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu'nda Bursa Uludağ Basketbol, deplasmanda ZKK Ragusa Dubronvnik'i 89-52 mağlup etti

19 Ekim 2023 Perşembe 22:04 - Güncelleme:
Bursa Uludağ Basketbol'dan 37 sayı fark!
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında, J Grubu'nda Bursa Uludağ Basketbol, deplasmanda Hırvatistan'ın ZKK Ragusa Dubronvnik ekibini 89-52 yendi.

Dubronvnik kentindeki Gospino Polje Spor Salonunda oynanan mücadeleye iyi hücum yaparak başlayan Bursa Uludağ Basketbol, ilk çeyreği 22-13 önde tamamladı. İkinci periyotta rakibini 4 sayıda tutan Bursa ekibi, devre arasına 38-17 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki skor farkını açmaya devam eden Bursa Uludağ Basketbol, üçüncü çeyreğini 62-33 önde tamamladığı karşılaşmadan 89-52 galip ayrıldı.

J Grubu'nda 2'de 2 yapan Bursa Uludağ Basketbol'da, Trinity Baptiste 36 sayı ve 14 ribaunt, Kiana Williams 20 sayı ve 5 asistle galibiyette önemli pay sahibi oldu.

  • FIBA maçı
  • Bursa zaferi
  • Ragusa mağlubiyeti

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