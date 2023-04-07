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Spor

Bursaspor, 24Erzincanspor maçına hazır

Bursaspor, bu akşam yaptığı antrenmanla yarın saat 15:00'te oynayacağı 24Erzincanspor hazırlıklarını tamamladı ve tesislerde kampa girdi.

IHA7 Nisan 2023 Cuma 18:37 - Güncelleme:
Bursaspor, 24Erzincanspor maçına hazır
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Bursaspor, bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla yarın saat 15.00'te oynayacağı 24Erzincanspor maçı hazırlıklarını tamamladı ve tesislerde kampa girdi.

TFF 2. Lig'in 31. haftasında sahasında Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı gözetiminde yapılan idman ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde 5'e 2pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı takım, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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