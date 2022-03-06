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Spor

Bursaspor 9 kişi kalan Boluspor'u yenemedi

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Beypiliç Boluspor ile Bursaspor, Kassongo ve Zalazar'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Boluspor'da Balaj ve Roshi kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

IHA6 Mart 2022 Pazar 16:03 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 16:03
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Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Boluspor 9 kişi kaldığı maçta Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

42. dakikada ceza sahası içinde Balaj'la duvar pasında topla buluşan Kasongo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

45+2. dakikada topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Bifouma'nın şutunu Fethi Özer son anda çeldi.

58. dakikada Boluspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Zalazar fileleri havalandırdı. 1-1

76. dakikada Boluspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Kasongo'nun şutunda top kaleciden geri döndü.

Stadyum: Bolu Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge x, Burak Cansız x, Suat Güz x

Boluspor: Oğul Kaan Doğan xx, Fethi Özer xx, Zahit Çınar xx, Emin Bayram xx, Bülent Cevahir xx, Eray Ataseven xx (Alican Özyürek dk. 82 ?), Gökhan Karadeniz xx (Tugay Kaçar dk. 64 xx), Roshi xx, Abdurrahman Canlı xx, Balaj xx, Kasongo xxx (Kemal Rüzgar dk. 86 ?)

Yedekler: Dolunay Göl, Arda Şengül, Ali Keten, Ensar Bilir, Novak, Berk Yıldız, Bregu

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Bursaspor: Canberk Yurdakul xx, Furkan Ünver xx (Tuğbey Akgün dk. 46 xx), Mert Yılmaz xx (Yusuf Türk dk. 89 ?), Erdem Uğurlu xx, Zalazar xxx, Namık Alaskarov xx (Ofosu dk. 74 xx), Bifouma xx, Capan xx, Burak Altıpmak xx (Eren Güler dk. 69 xx), İsmail Yüksek x (Hasan Ayaroğlu dk. 46 xx), Pedro xx

Yedekler: Deniz Aydın, Erhan Erentürk, Ramazan Keskin, Barış Dalkıran, Uğur Kaan Yıldız

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Kasongo (dk. 42) (Boluspor), Zalazar (dk. 58) (Bursaspor)

Kırmızı Kartlar: Balaj (dk. 54), Roshi (dk. 66) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Furkan Emre Ünver (Bursaspor), Tugay Kaçar, Fethi Özer (Boluspor)

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