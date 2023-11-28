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  • Bursaspor Başkanı Recep Günay açıkladı: Bursaspor'un yaşama şansı sıfır
Spor

Bursaspor Başkanı Recep Günay açıkladı: Bursaspor'un yaşama şansı sıfır

Bursaspor'da başkan Recep Günay, kulübün içinde bulunduğu mali durum ve aldığı cezalar hakkında açıklamalarda bulundu. Günay, çok zor bir süreçte olduklarına değinirken, 'Önümüzdeki evraklara göre neden kulübün kapanmak istediği ortada. Bursaspor'un yaşama şansı sıfır.' sözlerini sarf etti.

28 Kasım 2023 Salı 12:45 - Güncelleme:
Bursaspor Başkanı Recep Günay açıkladı: Bursaspor'un yaşama şansı sıfır
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Bursaspor Başkanı Recep Günay, Bursa yerel basınından Bursaspor'da Bugün'e yaptığı açıklamada kulübün kapanmak üzere olduğunu söyledi.

"YA YAŞAYACAK YA DA KAPANACAK"

Günay, "Onlar da bunu biliyor ve burunlarından kıl aldırtmıyor. Tahta kolay açılmayacak. Yasal ve ekonomik yönlerden başvurular yaptık. Bu bir günde çözülecek bir şey değil. O kadar çok birikmiş ki iki günde nasıl halledeceksin? Açık ve net söyleyeyim, önümüzdeki evraklara göre neden kulübün kapanmak istediği ortada. Bursaspor'un yaşama şansı sıfır. Yasal olarak bir ceza alınmış. Para olarak da çözemezsiniz. Bu cezayı hukuksal yönden kaldırmaya çalışıyoruz. 2 dönem değil 3 dönem cezamız var. Hatta daha fazlası da var. Puan silme cezası ile ilgili de teklif yaptık ve anlaştık. Eğer bu durumu kapatırsak puan silmeyi kapatıyoruz. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Kulübün geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz. UEFA'ya, CAS'a, TFF'ye şikayetlerde bulunduk. Kamuoyu yapalım da Bursaspor camiası güçlü olarak TFF karşısında dik dursun. Onların vereceği karar kulübün yaşamasına veya kapanmasına neden olacak. Önümüzdeki hafta karar belli olur. Bursaspor camiası büyük olursa bu karar kulübümüzün lehine çıkar."

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