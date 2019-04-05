Bursaspor, Beko Basketbol Ligi'ne yükseldi
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Bursaspor, şampiyonluğa ulaşarak, Tahincoğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.
Ligde 26. hafta maçında bugün Bursaspor'un en yakın takipçisi OGM Ormanspor, sahasında Sigortam.net İTÜ Basketbol'a 80-69 yenildi.
Bu sonuçla OGM Ormanspor'un Bursaspor'u yakalama şansı kalmadı ve yeşil-beyazlılar 5 maç kala şampiyonluğa ulaştı.
Bursaspor, 2019-2020 sezonunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.
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