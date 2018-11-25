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Bursaspor deplasmanda Akhisarspor'u 4-2 mağlup etti

Bursaspor, Süper Lig'in 13. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Bursaspor'u 4-2 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Akhisarspor, taraftarı önünde Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Bursaspor, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 4-2 kazanmayı başardı.

Bursaspor'un gollerini ise 45+1. dakikada ve 65. dakikada Umut Nayir, 85. dakikada Iasmin Latovlevici attı. Akhisarspor'un gollerini 8. dakikada Elvis Manu, 39. dakikada Onur Ayık, 90+4. dakikada Ramazan Keskin kaydetti.

Bu sonucun ardından Bursaspor, Süper Lig'de puanını 16'ya çıkarırken, Akhisarspor 12 puanda kaldı.

Akhisarspor, gelecek hafta deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Bursaspor ise gelecek hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

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