Bursaspor deplasmanda Akhisarspor'u 4-2 mağlup etti
Bursaspor, Süper Lig'in 13. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Bursaspor'u 4-2 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Akhisarspor, taraftarı önünde Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Bursaspor, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 4-2 kazanmayı başardı.
Bursaspor'un gollerini ise 45+1. dakikada ve 65. dakikada Umut Nayir, 85. dakikada Iasmin Latovlevici attı. Akhisarspor'un gollerini 8. dakikada Elvis Manu, 39. dakikada Onur Ayık, 90+4. dakikada Ramazan Keskin kaydetti.
Bu sonucun ardından Bursaspor, Süper Lig'de puanını 16'ya çıkarırken, Akhisarspor 12 puanda kaldı.
Akhisarspor, gelecek hafta deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Bursaspor ise gelecek hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.