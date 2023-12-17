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Spor

Bursaspor, Diyarbekirspor maçının taktiğini çalıştı

TFF 2. Lig ekibi Bursaspor, Diyarbekirspor ile yapacağı maçın taktik çalışmasını tamamladı. Yeşil beyazlı ekip yarın yine maç hazırlarına devam edecek.

IHA17 Aralık 2023 Pazar 13:27 - Güncelleme:
Bursaspor, Diyarbekirspor maçının taktiğini çalıştı
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Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da bugünkü idmanda sonuçlandırma çalışmasının yanı sıra taktik antrenman yapıldı.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 18. haftasında sahasında karşılaşacağı Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Yeşil-beyazlılar yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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