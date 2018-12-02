Bursaspor, Erzurum'un serisini noktaladı

Bursaspor - BB Erzurumspor maçında kazanan, 2-1'lik skorla Bursaspor oldu. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki mücadele, Bursa Atatürk Stadı'nda oynandı.

Bursaspor'a galibiyeti getiren goller, 36. dakikada Umut Meraş ile 60. dakikada Iasmin Latovlevici'den geldi. BB Erzurumspor'un tek sayısını ise 45+2. dakikada Aurelien Chedjou kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Bursaspor üst üste 2. galibiyetini aldı ve 19 puana yükseldi. Son 6 maçında aldığı 3 galibiyet ve 3 beraberlikle yükselişe geçen BB Erzurumspor ise yıkıldı ve 14 puanda kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor evinde Antalyaspor ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

BURSASPOR'UN GOLCÜSÜ LATOVLEVICI

Bursaspor'un son haftalarda yükselen yıldızlarından biri olan Iasmin Latovlevici, BB Erzurumspor maçını da boş geçmedi. Rumen oyuncu, son 5 maçta 3 gol ve 1 asistlik performansa ulaşarak takımını skor anlamında sırtladı.

ERTUĞRUL TRİBÜNDE AMİGOLUK YAPTI

Bursaspor'un sarı kart cezalısı oyuncusu Ertuğrul Ersoy, maçı tribünde taraftarlarla birlikte izledi.

Milli futbolcu, Akhisarspor karşılaşmasında gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşerek, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında görev alamadı.

Başarılı defans oyuncusu, kulüpten alınan izinle bugünkü karşılaşmayı, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı güney tribününde, "Teksas" olarak adlandırılan taraftar grubuyla beraber takip etti.