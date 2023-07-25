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Spor

Bursaspor, günü çift idmanla tamamladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı çift antrenman ile sürdürdü.

IHA25 Temmuz 2023 Salı 23:54 - Güncelleme:
Bursaspor, günü çift idmanla tamamladı
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Bursaspor günü çift idmanla tamamladı. Yeşil-beyazlılar akşam antrenmanında topla birlikte yapılan kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen çalışma dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Hedefli pas destek oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı topla birlikte yapılan kondisyon çalışmalarıyla tamamladı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına yarın sabah saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.

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