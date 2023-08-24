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Spor

Bursaspor son antrenmanını Minareliçavuş Tesisleri'nde yaptı

Bursaspor son antrenmanını Minareliçavuş Tesisleri'nde yaptı. Taktik ağırlıklı yapılan idmanda futbolcular saha şartlarına da alışmaya çalıştı.

IHA24 Ağustos 2023 Perşembe 19:48 - Güncelleme:
Bursaspor son antrenmanını Minareliçavuş Tesisleri'nde yaptı
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Bursaspor, TFF 2. Lig'in 1. haftasında sahasında konuk edeceği Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde Minareliçavuş Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma ve reaksiyon hareketleriyle başladı. İkinci bölümde rondo oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek. Bilindiği üzere Sütaş Timsah Park'ın kötü zemini sebebiyle TFF maçı Minareliçavuş Tesisleri'ne almıştı.

  • Bursaspor antrenmanı
  • Minareliçavuş Tesisleri
  • çalışma

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