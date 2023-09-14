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Spor

Bursaspor yöneticisi Savaş Sefa istifa etti

Bursaspor Genel Sekreteri, aynı zamanda Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Sefa görevinden istifa etti.

IHA14 Eylül 2023 Perşembe 01:11 - Güncelleme:
Bursaspor yöneticisi Savaş Sefa istifa etti
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Bursaspor yönetiminden bir isim daha istifa etti. Bursaspor Genel Sekreteri Savaş Sefa, yönetim kurulundaki görevini bıraktı. Yönetimde etkin bir rol de oynayan ve aynı zamanda Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi de olan Sefa, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bursaspor nezdinde yapılmış olan Seçimli Genel Kurul neticesinde yönetim kuruluna seçilmiş ve Bursaspor Genel Sekreter ile aynı zamanda Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan görevini üstlenmiş bulunmaktayım. Bugün aldığım karar üzerine, yaşamakta olduğum sağlık sorunları ve gördüğüm lüzum üzerine 13 Eylül 2023 tarihinde istifa ettiğimi bildirir, yönetimdeki arkadaşlarıma başarılar diler, gereğinin yapılmasını arz ederim"

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