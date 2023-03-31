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Spor

Bursaspor, İnegölspor mesaisine başladı

TFF 2. Lig 30. haftasında İnegölspor'a konuk olacak Bursaspor'da maç hazırlıkları Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde başladı.

IHA31 Mart 2023 Cuma 18:55 - Güncelleme:
Bursaspor, İnegölspor mesaisine başladı
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Bursaspor, Bayburt Özel İdare Spor galibiyeti sonrası ara vermeden pazar oynanacak olan İnegölspor maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

TFF 2. Lig'in 30. haftasında deplasmanda İnegölspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı gözetiminde yapılan idman ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı hücum-savunma istasyonları ve çift kale maçlar yaparak tamamladı. Dün oynanan Bayburt İl Özel İdare Spor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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