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Spor

Bursaspor, İstanbulspor maçı öncesi son çalışmasını yaptı

Bursaspor, yarın saat 19.00'da karşı karşıya geleceği İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeşil beyazlılar, antrenmanın genelinde çabukluk çalıştı.

IHA19 Aralık 2020 Cumartesi 15:10 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 15:10
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TFF 1. Lig’in 15’inci haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, kritik maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar, antrenmanı pas pres oyunuyla tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, maçın oynanacağı İstanbul’a hareket etti. İstanbulspor-Bursaspor karşılaşması yarın saat 19.00’da başlayacak.

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