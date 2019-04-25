Bursaspor kritik maça hazırlanıyor
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Akhisarspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde 1 saat 20 dakika süren antrenman ısınma koşularıyla başladı. İdman, koordinasyon ve taktik çalışmalarla sona erdi.
Sakatlığı devam eden kaleci Muhammed Şengezer takımdan ayrı, fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Akhisarspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
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